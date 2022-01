Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

70,31 EUR -0,47% (25.01.2022, 12:24)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

79,97 USD -1,70% (24.01.2022, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (25.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Mit dem Zukauf von Activision Blizzard habe sich Microsoft eine ganze Handvoll attraktiver Franchises unter den Nagel gerissen. Doch nicht nur bekannte Marken wie "Call of Duty" oder "World of Warcraft" seien nun in den Händen den Software-Riesen, sondern auch ältere Spieleserien wie "King's Quest", "Guitar Hero" oder "HeXen".Diese alten Franchises wolle Xbox-Chef, Phil Spencer, keineswegs links liegen lassen. "Wir hoffen, dass wir es schaffen mit ihnen zu arbeiten, sobald der Deal abgeschlossen ist. Denn dann haben wir die Ressourcen übrig, um an den Franchises, die ich seit meiner Kindheit liebe und welche die Teams wirklich haben wollen, zu arbeiten", so Spencer in einem Interview gegenüber der "Washington Post". "Ich denke es geht vor allem darum, Ressourcen hinzuzufügen und das Potenzial zu steigern", erkläre der Xbox-Chef und verweise damit auf das hohe Langfrist-Potenzial, welches das Portfolio von Activision Blizzard aufweise.Viele Analysten sähen die strategische Übernahme von Activision Blizzard positiv. Auch "Der Aktionär" sehe sowohl mittelfristiges Potenzial durch die Stärkung der Game-Pass-Bibliothek, aber auch langfristiges im Hinblick auf neue Trends wie das Cloud-Gaming. Microsoft habe zudem nicht zu tief in die Tasche greifen müssen, um dieses Potenzial zu bergen. "Der Aktionär" empfehle auch im aktuellen Umfeld der Microsoft-Aktie treu zu bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: