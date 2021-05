Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (12.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Quartalszahlen vergangene Woche habe die Aktie von Activision Blizzard zwar über sieben Prozent zulegen können. Doch eine wirkliche Rally in Richtung eines neuen Allzeithochs sehe anders aus - wie die vorbörslichen Kursverluste am Mittwoch zeigen würden. Dabei seien die Aussichten für den Gaming-Primus selten besser gewesen.Nicht nur habe Activision Blizzard mit den vor einer Woche veröffentlichten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten klar übertroffen, sondern auch die großen Qualitäts-Franchises des Konzerns stünden allesamt gut da, um im laufenden Jahr weiteres Wachstum zu sichern.Dieser Meinung sei auch Gerrick Johnson von BMO Capital Markets. Der Analyst sehe in dem 2019 angestoßenen Wechsel von Activision, mehr auf Live-Services zu setzen, einen Wendepunkt, der nicht nur Call of Duty wiederbeleben dürfte.Sicherlich hätten es Gaming-Aktien in einem Umfeld von Lockdown-Lockerungen und Impf-Fortschritten am Markt schwer. Doch Gerrick bleibe überzeugt, dass Activision Blizzard die Hochs vom Februar locker übertreffen könne. Sein Kursziel für das Gaming-Papier: 116 Dollar.Langfristig traue der BMO-Analyst der Aktie von Activision Blizzard sogar einen Kurs von 180 Dollar zu. Auf dieses Kursziel komme er, indem er an seinen Gewinnschätzungen für 2023 ein KGV von 25 zugrunde lege. Ausgehend vom aktuellen Kurs bei vorbörslich 94,00 Dollar würde dies beinahe einer Verdopplung gleichkommen.Call of Duty sei stark wie nie und Activision Blizzard sollte diese Stärke dank der neuen Strategie auf weitere große Franchises übertragen können. Das Interesse an "Overwatch 2" sei hoch, "Diablo: Immortal" zeige sich im Beta-Test aussichtsreich und "Diablo 2: Resurrected" dürfte alte Fans neu begeistern.Anlegern rät "Der Aktionär", bei der Aktie von Activision Blizzard dabeizubleiben und im aktuell laufenden Seitwärtstrend weiter zu akkumulieren. Es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis die Februar-Hochs wieder übertroffen werden, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 12.05.2021)Mit Material von dpa-AFX