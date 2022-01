Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (18.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Der Softwareriese Microsoft habe vor wenigen Minuten den größten Zukauf in seiner Firmenhistorie vermeldet. Das Unternehmen biete 95 Dollar für eine Activision-Aktie, was einem Gesamtvolumen von rund 70 Milliarden Dollar entspreche. Während Activision in die Höhe schieße, gebe die Microsoft-Aktie nach.Laut Microsoft sei Gaming heute die größte und am schnellsten wachsende Form der Unterhaltung. Die Übernahme von Activision Blizzard werde das Wachstum im Gaming-Geschäft von Microsoft über Mobilgeräte, PCs, Konsolen und die Cloud beschleunigen und Bausteine für die Metaverse liefern.Wie Microsoft mitteile, erwerbe man Activision für 95 Dollar pro Aktie in einer Bartransaktion im Wert von 68,7 Milliarden Dollar, einschließlich der Nettoliquidität von Activision.Nach Abschluss der Transaktion werde Microsoft nach Umsatz zum drittgrößten Gaming-Unternehmen der Welt hinter Tencent und Sony . Die geplante Übernahme umfasse ikonische Franchises der Activision-, Blizzard- und King-Studios wie "Warcraft", "Diablo", "Overwatch", "Call of Duty" und "Candy Crush" sowie globale eSports-Aktivitäten durch Major League Gaming. Das Unternehmen habe Studios auf der ganzen Welt mit fast 10.000 Mitarbeitern."Gaming ist heute die dynamischste und aufregendste Kategorie in der Unterhaltung auf allen Plattformen und wird eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Metaverse-Plattformen spielen", sage Satya Nadella, Vorsitzender und CEO von Microsoft. "Wir investieren stark in erstklassige Inhalte, Community und die Cloud, um eine neue Gaming-Ära einzuläuten, die Spieler und Entwickler an die erste Stelle setzt und das Spielen sicher, integrativ und für alle zugänglich macht."Die Übernahme stärke auch das Game Pass-Portfolio von Microsoft. Es sei gedacht die Activision Blizzard-Spiele in Game Pass einzuführen, der einen neuen Meilenstein von über 25 Millionen Abonnenten erreicht habe. Mit fast 400 Millionen monatlich aktiven Spielern von Activision in 190 Ländern und drei Milliarden-Dollar-Franchises werde der Zukauf Game Pass zu einem der überzeugendsten und vielfältigsten Angeboten an Spielinhalten in der Branche machen.Vorbörslich stehe Activision bei 90 Dollar. Hier sei also noch Luft nach oben. Bei Microsoft werde sich die Übernahme hingegen langfristig auswirken. Kurzfristig sind auch noch einmal Kurse von 280 bis 290 Dollar denkbar, spätestens hier sollte man wieder einsammeln, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2022)