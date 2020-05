Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (11.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Nach den hervorragenden Quartalszahlen würden die Analysten von gleich drei Großbanken ihre Kursziele anheben. Am moderatesten sei dabei Wedbush, das Kursziel für die Activision-Aktie sei von 76 auf 84 Dollar angepasst worden. Die Bank of America (BoA) und die UBS seien noch optimistischer. Auch der Chart sehe hervorragend aus.Für die BoA sei die Aktie von Activision Blizzard mit 80 Dollar fair bewertet - vorher habe das Ziel bei 70 Dollar und damit etwa 14 Prozent niedriger gelegen. Am optimistischsten sei die UBS mit ihrem von 66 auf 84 Dollar angehobenen Kursziel - ein impliziertes Potenzial von über 27 Prozent. Alle drei Häuser hätten ihre Kaufempfehlung bestätig.Zur Begründung heiße es einhellig, dass die starken Wachstumsperspektiven des größten Spieleentwicklers hoffnungsvoll stimmen würden. Diesen Herbst würden die neuen Konsolen von Sony und Microsoft erwartet. Außerdem sei in der Corona-Krise das Interesse an E-Sport-Turnieren und Games wie Overwatch und Call of Duty gestiegen.Damit einher gegangen seien steigende Digitalumsätze im starken Game-, Mobile- und E-Sport-Geschäft. Das laufende Quartal solle 1,7 Milliarden Dollar Umsatz bringen (Q1: 1,2 Milliarden Dollar) - auch durch die weiterhin starken Marken wie dem PC-Spiel World of Warcraft und dem Mobile Game Candy Crush.Investierte Anleger bleiben dabei, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link