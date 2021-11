Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (18.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Ein Bericht des "Wall Street Journal", der besage, dass CEO Bobby Kotick seit Jahren über Vorwürfe wegen sexuellen Fehlverhaltens informiert gewesen sei, habe die Activision Blizzard-Aktie erneut nach unten gezogen. Kein Wunder, denn Anleger würden sich nun sorgen, dass der CEO gehen müsse und mit einer Lücke an der Konzernspitze die internen Probleme nicht schnell gelöst werden könnten.Im "Wall Street Journal" habe es geheißen, Kotick sei über zwei Vergewaltigungen in den Jahren 2016 und 2017 sowie über eine außergerichtliche Einigung diesbezüglich informiert worden, habe dies jedoch nicht an den Aufsichtsrat gemeldet und auch sonst nicht gehandelt.Der Bericht habe am Dienstag für einen erneuten Kurseinbruch der Activision Blizzard-Aktie von rund 8% gesorgt. Zudem hätten rund 200 Angestellte einen zweiten "Walkout", also einen öffentlichen Protest vor dem Unternehmensgelände, organisiert, auf dem die internen Zustände angeprangert und die Entlassung von Kotick gefordert worden sei.Die Kommentare des Unternehmens auf den Bericht würden sich nicht versöhnlich lesen, würden die Vorwürfe allgemein abstreiten und seien auf den Schutz von Kotick ausgerichtet: "Herr Kotick ist nicht über jeden Bericht über Fehlverhalten in jedem Unternehmen von Activision Blizzard informiert gewesen, und es kann auch nicht erwartet werden, dass er über alle Personalfragen auf dem Laufenden ist."Im Rahmen des Earnings-Calls habe das Management bereits darauf hingewiesen, dass es in jüngster Vergangenheit eine größere Zahl an Kündigungen gegeben habe und es schwerer als üblich falle, die vakanten Positionen wieder zu besetzen. Ein Problem, dass sich im Falle einer Führungskrise noch ausweiten dürfte.Einige Analysten hätten auch die Sorge geäußert, dass Gamer künftig die Videospiele von Activision Blizzard meiden könnten. Dies dürfte allerdings kaum der Fall sein, denn Fußballspieler würden auch bei der WM in Katar auflaufen und Fans die Partien im Fernseher verfolgen. Es gebe keinen Grund anzunehmen, weshalb eine kritische Zahl an Gamern ihre moralische Integrität höher schätzen sollten als Fußball-Fans und -Spieler.Activision Blizzard bleibe im Abwärtstrend und Anleger sollten weiterhin die Finger von der Gaming-Aktie lassen. Noch sitze Kotick fest im Sattel, die Füße würden jedoch nicht mehr in den Steigbügeln stecken, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2021)