"Wie es an der Börse weitergeht, steht und fällt aktuell mit den politischen Unwägbarkeiten, wie dem Handelskrieg und dem Brexit. Die Zahlen spielen da nur eine untergeordnete Rolle, denn diese sehen gar nicht so schlecht aus", meine Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX. Tatsächlich wachse die amerikanische Wirtschaft weiter, wenn auch nicht so schnell, wie in den vergangenen Jahren. Dieses Wachstum sollte auch die Schulden, sowohl privater Haushalte als auch von Unternehmen, im Zaum halten. "Im ersten Quartal dieses Jahres hatten private Haushalte rund 14 Billiarden US-Dollar an Schulden angehäuft. Dem gegenüber steht dank der niedrigen Zinsen eine sehr geringe Quote an Insolvenzen, auch wenn diese im Juli leicht gestiegen ist", so Sadowski. Da Zinserhöhungen - und damit ein Wachstumseinbruch - weltweit wohl derzeit außer Frage stünden, sprächen diese Zahlen einem positiven Börsenherbst nicht entgegen.



Bleibe der Faktor Politik. Insbesondere eine Verschärfung des Handelskriegs könnte auch auf die US-Wirtschaft fatale Auswirkungen haben. "Es sieht so aus, als müsste Präsident Trump auf die harte Tour lernen, dass nicht etwa chinesische Unternehmen seine Strafzölle zahlen müssen, sondern deren Kunden - und in vielen Fällen lassen sich komplexe Lieferketten nicht ohne weiteres auf andere Zulieferer umstellen. Das bedeutet für die betroffenen US-Unternehmen höhere Kosten und dadurch weniger Gewinn. Da das aber kaum ein Unternehmen hinnehmen wird, werden die zusätzlichen Belastungen an die Verbraucher weitergeleitet. Das könnte allerdings zu einem Einbruch der Nachfrage führen - und damit wieder zu weniger Gewinn, der in weiteres Wachstum investiert werden könnte. Damit beißt sich der Hund am Ende selbst in den Schwanz. Im schlimmsten Fall führen die Zölle so zu weniger Arbeitsplätzen und mehr Insolvenzen - wohlgemerkt in den USA und nicht wie eigentlich beabsichtigt in China", beschreibe Sascha Sadowski die möglichen Konsequenzen von Trumps Handelskrieg. Seiner Meinung nach hänge diese Möglichkeit wie ein Damoklesschwert über den Märkten. "Sollte es zu einer Eskalation kommen, sind alle aktuellen Marktprognosen für die Katz. Dann müssten Anleger und Investoren sämtliche Daten neu bewerten und das würde den Märkten einen empfindlichen Schlag versetzen."



Ein weiterer, schwer einschätzbarer Faktor sei der drohende No-Deal-Brexit. Ende Oktober laufe die verlängerte Frist für ein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien ab und derzeit sehe es schlecht für einen Deal aus. Zwar wäre US-Präsident Trump laut eigener Aussage begeistert von einem No-Deal-Austritt der Briten, allerdings würden Unternehmen auf der Insel bereits seit langem vor den Konsequenzen warnen. "Befürchtet werden monatelange Lieferengpässe sowohl bei der Industrie als auch im privaten Bereich. Bereits jetzt horten britische Bürger Lebensmittel und andere Produkte des täglichen Bedarfs für den Fall, dass sie nach dem 31. Oktober nicht mehr verfügbar sind", fasse Sadowski die Lage zusammen. Hinzu komme die mögliche Abwanderung von Unternehmen in die verbleibenden EU-Länder, um möglichen Handelshindernissen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit auszuweichen.



"Zusammenfassen lässt sich die Situation wie folgt: Eigentlich stehen die Zeichen für die Märkte gut und weiter steigende Kurse wären möglich - solange die Politik dem keinen Strich durch die Rechnung macht", resümiere Sadowski.

Berlin (www.aktiencheck.de) - Die kommenden Wochen könnten für Anleger und Investoren einige Überraschungen bereithalten, denn zwischen dem 1. September und dem 31. Oktober stehen einige Termine im Kalender, deren Einfluss auf die Börsen schwer einzuschätzen ist, so die Experten von LYNX Broker.Zuerst würden die Strafzölle der USA für weitere chinesische Produkte in Kraft treten, dann würden Sitzungen der europäischen Zentralbank und des amerikanischen Federal Open Market Committee (FOMC) folgen, dicht gefolgt von einem möglichen Shut-Down der US-Regierung und dem Beginn der Berichtssaison zum dritten Quartal 2019. Und zum Schluss laufe am 31. Oktober auch noch die Frist für einen geordneten Brexit aus. All diese Ereignisse würden gewaltigen Zündstoff bergen, doch werde es tatsächlich so heiß an den Märkten?