Im Rohstoffbereich präsentiere sich der Ölpreis heute Morgen wieder etwas robuster, nachdem dieser in den vergangenen Tagen und auch gestern aufgrund der verhängten Lockdowns in China und der damit verbundenen Nachfragesorgen merklich nachgegeben habe. Aktuell notiere ein Fass der Nordseesorte Brent bei rd. USD 103,50 und ein Fass der US-Sorte WTI bei rd. USD 99,50.



Auch der zuletzt durch die ansteigenden Anleiherenditen gebeutelte Goldpreis habe sich leicht erholt. Nachdem die Feinunze gestern kurzzeitig unter die USD-1.900-Marke gerutscht sei, werde das Edelmetall aktuell etwas über dieser gehandelt. Beim digitalen Gold, sprich Bitcoin & Co, habe sich die ungewöhnlich ruhige Stimmung der vergangenen Woche fortgesetzt. So seien in den letzten 24 Stunden bei den relevantesten Vertretern der Kryptowährungen nur moderate Kursanstiege im niedrigen einstelligen Prozentbereich zu beobachten gewesen.



Heute Morgen hätten die asiatischen Märkte mehrheitlich fester gehandelt. Speziell beim chinesischen HSCE (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) nutze offenbar manch ein Anleger die deutlichen Abverkäufe von zuletzt als Einstiegsmöglichkeit.



Die Berichtssaison gehe heute sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks munter weiter. Schwergewichte aus dem US-Tech-Sektor wie Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) und Alphabet . (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), aber auch europäische und heimische Titel wie UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) und Telekom Austria (ISIN: AT0000720008, WKN: 588811, Ticker-Symbol: TA1, Wiener Börse-Symbol: TKA) würden heute Einblicke in ihre Zahlenwerke gewähren. Makroseitig stehe unter anderem das US-Konsumentenvertrauen auf dem Programm. (26.04.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Abwärtsdynamik des vergangenen Freitags setzte sich bei Europas wichtigsten Leitindices am gestrigen Handelstag ungebrochen fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Trotz der Wiederwahl des amtierenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron und einem besser als erwartet ausgefallenem ifo-Bericht bezüglich dem deutschen Geschäftsklima, hätten Europas Börsen keinen Halt gefunden. Sowohl der marktbreite EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) als auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) seien mit Abschlägen von über 2% aus dem Handel gegangen. Neben den mittlerweile schon üblichen Belastungsfaktoren - Ukraine-Krieg, Inflation, Lockdowns in China - habe auch ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters für Unmut gesorgt, dessen zufolge die EZB möglicherweise doch eine härtere Gangart bestreiten würden und zwei, wenn nicht sogar drei Zinserhöhungen noch in diesem Jahr vollziehen werde. Offiziell seien noch keine schärferen Maßnahmen bekannt gegebenworden. Die nächste Sitzung der Währungshüter finde am 9. Juni statt.