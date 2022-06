Die Edelmetallnotierungen könnten sich den Anstiegen bei den Anleiherenditen nicht entziehen. Diese Tendenz dürfte nach Meinung der Analysten noch eine ganze Weile anhalten. Derweil halte der Druck auf einige Agrarrohstoffpreise aufgrund des Krieges in der Ukraine weiter an. Länder wie Indien würden ihre eigenen Exporte begrenzen, um die Nahrungsmittelversorgung im Inland zu sichern. Somit würden die Agrarrohstoff- bzw. die Nahrungsmittelpreise inzwischen global ansteigen, was zunehmend vor allem ärmere Länder belaste.



Die Corona-Krise werde im Prognosezeitraum kaum mehr eine Rolle spielen, die Weltwirtschaft kehre auf ihren langfristigen Pfad zurück. Dabei dürfte das Wachstum schwächer, die Inflation hingegen stärker bleiben. Bei den Rohstoffpreisen dürfte sich allerdings die sehr starke Aufwärtsdynamik aus den Jahren 2020/21 nicht unvermindert fortsetzen. Denn bei vielen Rohstoffnotierungen seien die Vor-Corona-Niveaus bereits weit übertroffen worden, was vor allem den Pandemie-bedingten Lieferketten-, Transport- und Logistikverwerfungen geschuldet gewesen sei.



Zwar könnte die Entspannung dieser Probleme durch den Russland-Ukraine-Krieg und durch die chinesische Null-Covid-Strategie erneut beeinträchtigt werden. Doch die Weltwirtschaft werde sich im Laufe der kommenden Jahre auf ein neues Gleichgewicht zubewegen, welches stärkere regionale Produktionsmuster und wahrscheinlich eine langfristige wirtschaftliche Isolierung Russlands beinhalten werde. Es sei eine Frage der Zeit, bis auch der gesamte Energiesektor in die Sanktionen des Westens gegen Russland einbezogen werde. Darüber hinaus dürfte der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften die Energiepreise strukturell erhöhen.



Die Edelmetalle würden im Prognosezeitraum nicht mehr die starke Unterstützung durch die Geldpolitik erfahren wie in den vergangenen Jahren, allerdings erhöhe sich die geopolitische Risikoprämie wohl für eine längere Zeit. Die Preise für die konjunktursensiblen Industriemetalle würden weiterhin durch das globale Wachstum gestützt. Es gelte allerdings zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe Juni 2022) (03.06.2022/ac/a/m)







Die u.a. durch die regionalen Lockdowns in China ausgelöste Abschwächung der globalen Konjunktur dämpft die Rohstoffnachfrage und drückt die Preise, zuletzt insbesondere bei den Industriemetallen, so die Analysten der DekaBank.Eine Ausnahme würden weiterhin die Energierohstoffe bilden, allen voran die verschiedenen Ölsorten, die sich in den vergangenen Wochen aufgrund des anhaltenden Russland-Ukraine-Krieges weiter verteuert hätten. Die EU habe nun als Kompromiss ein Embargo gegen russisches Öl beschlossen, welches auf dem Seeweg transportiert werde. Pipelineimporte dürfen hingegen auf Verlangen Ungarns weiterhin abgenommen werden. Zu einem kompletten Lieferstopp bei Erdgas seien weiterhin weder Russland noch die EU als Ganzes bereit.