About You (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. (29.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - About You-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der About You Holding AG (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) unter die Lupe.Das rasante Umsatzwachstum bei About You halte an. Wie aus den am Dienstag vorgelegten vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021/2022 hervorgehe, seien jedoch auch die Ausgaben deutlich gestiegen, was den Hamburgern einen höheren Verlust eingebracht habe. Die Aktie lege zu Handelsbeginn leicht zu.Für das Gesamtjahr vom 1. März 2021 bis zum 28. Februar 2022 rechne der Online-Modehändler mit einem Umsatz zwischen 1,73 und 1,75 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einem Wachstum zwischen 48 und 50 Prozent und liege damit am oberen Ende der vom Management prognostizierten Spanne.Das bereinigte EBITDA werde bei minus 60 bis minus 70 Millionen Euro erwartet, was im Vergleich zu den 35 Millionen Euro Verlust im Gesamtjahr 2020/2021 fast eine Verdoppelung darstelle. Insbesondere die, wie erwartet, hohen Ausgaben für Kundengewinnung, Internationalisierung und den Ausbau des Sortiments hätten ins Kontor geschlagen.In Frankfurt habe die About You-Aktie am Dienstagmorgen gut ein Prozent zugelegt. Viel Freude hätten die Anleger mit den Papieren des Online-Modehändlers in dem Dreivierteljahr seit dem Börsengang allerdings nicht gehabt. Aktuell stehe der Kurs mit 11,62 Euro fast 50 Prozent unter dem Ausgabepreis beim IPO und 18 Prozent unterhalb des GD50, der momentan bei 14,20 Euro verlaufe.Das Wachstum von About You sei ohne Frage beachtlich. Trotz des leichten Plus am Dienstag würden sie die Papiere des Börsenneulings aber weiterhin in einem intakten Abwärtstrend befinden.Im anhaltend schwierigen Marktumfeld für unprofitable Wachstumsaktien greifen Anleger bei About You nicht ins fallende Messer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2022)