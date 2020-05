Tradegate-Aktienkurs Abivax-Aktie:

Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (14.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Die französische Biotech-Gesellschaft verzeichne im Kampf gegen die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19 diesbezüglich massive Fortschritte. Laut Abivax sei ABX464 der einzige Wirkstoffkandidat mit potentieller Dreifach-Wirkung zur Behandlung von Covid-19: antiviral, entzündungshemmend und gewebeheilend. In einem rekonstituierten humanen Atemwegsepithelmodell konnte ABX464 die Replikation von SARS-CoV-2 (Covid-19) hemmen können, heiße es von Unternehmensseite. Sowohl von der französischen Arzneimittelbehörde (ANSM) als auch von der Ethikkommission (CPP) habe Abivax grünes Licht für die Initiierung einer klinischen Phase-2b/3-Studie mit ABX464 gegen Covid-19 erhalten. In die Studie sollten insgesamt 1.034 Patienten eingeschlossen werden.Laut Abivax gebe es Diskussionen zur Finanzierung des Covid-19-ABX464-Projekts mit Bpifrance und dem Generalsekretariat. Die Gespräche würden sich demnach vor dem Abschluss befinden. Per Ende 2019 habe Abivax über liquide Mittel i.H.v. 9,8 Mio. Euro verfügt. Gut möglich, dass die Gesellschaft trotzdem das positive Marktumfeld kurz- bis mittelfristig nutze, um die eigene Liquiditätssituation zu verbessern und die anderen Pipeline-Projekte langfristig finanziell abzusichern.ABX464 reife nun zu einem Hoffnungsträger im Kampf gegen Covid-19 heran. Auch unabhängig von den Entwicklungen im Bezug auf Covid-19 handele es sich bei Abivax um einen sehr spannenden europäischen Biotech-Wert. Aber: Hochspekulativ! Neueinsteiger sollten definitiv eine charttechnische Beruhigung abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)Börsenplätze Abivax-Aktie: