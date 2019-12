Börsenplätze Abivax-Aktie:



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (03.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Der durchweg positive Newsflow von Abivax im Jahr 2019 werde von den Investoren endlich in Form von steigenden Notierungen honoriert. Zusätzlichen Impuls verleihe ein ultra bullisher Analystenkommentar von Bryan Garnier.Abivax werde laut Analyst Eric Le Berrigaud eines der "heißesten Themen im Biotech-Space" im Jahr 2020. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit werde das Unternehmen einen Verkauf in Erwägung ziehen oder eine Partnerschaft für das Entzündungsmedikament ABX464 eingehen. Le Berrigaud stufe die Abivax-Aktie mit "Strong Buy" und einem Kursziel von satten 37,50 Euro ein. Aktueller Kurs: 12,90 Euro. Das sei eine Ansage!Der Analyst bringe als potenzielle Dealmaker den Humira-Verkäufer AbbVie, Johnson & Johnson, Sanofi und die belgische Biotech-Schmiede Galapagos ins Spiel.DER AKTIONÄR habe die Abivax-Aktie in Ausgabe 24/2019 in der Rubrik "Parkettgeflüster" für spekulativ ausgerichtete Anleger zum Kauf empfohlen. Geduld wird nun belohnt: Mittlerweile notiert die Abivax-Aktie rund 45 Prozent über dem Empfehlungskurs von 9,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Stopp auf 9,30 Euro anheben! (Analyse vom 03.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link