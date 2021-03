Börsenplätze Abivax-Aktie:



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Herber Dämpfer im Kampf gegen Covid-19: Abivax stoppe die klinische Studie mit der Substanz ABX464 zur Behandlung von Covid-19-Hochrisikopatienten aufgrund fehlender Wirksamkeit. Nach Bekanntgabe dieser Entscheidung am Freitagabend sei die Abivax-Aktie regelrecht eingebrochen.Dem Vernehmen nach folge die französische Biotech-Gesellschaft einer Empfehlung des Data Safety and Monitoring Board (DSMB) und stelle die klinische Phase-2b/3-Covid-19-miR-AGE-Studie ein. "Der Vergleich der Daten, die in der mit ABX464 behandelten Patientengruppe generiert wurden, mit denen der Placebogruppe zeigte keinen Unterschied in der Rate schwerer Erkrankungen", so Abivax. Hervorzuheben sei, dass ABX464 von diesen Hochrisiko-Covid-19-Patienten gut vertragen worden sei und sicher gewesen sei, heiße es weiter."Obwohl die Wirksamkeitsdaten enttäuschend sind, werden die guten Sicherheits- und Verträglichkeitsdaten in dieser fragilen Patientenpopulation für zukünftige Studien sehr nützlich sein, und ich möchte allen Prüfärzten, dem Studienpersonal, den Patienten und Bpifrance für ihre aktive Unterstützung dieser Studie ganz herzlich danken", erklärt Abivax-CEO Hartmut Ehrlich zum Studienabbruch."Der Aktionär" habe sich von ABX464 im Kampf gegen Covid-19 ganz klar mehr erwartet. Wichtig würden nun die bevorstehenden Daten in den chronisch-entzündlichen Indikationen. Trotz des Rückschlags sollten interessierte Anleger den hochspekulativen Biotech-Wert auf die Watchlist packen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link