Börsenplätze Abivax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Abivax-Aktie:

31,50 EUR +22,33% (23.12.2020, 12:07)



Euronext Paris-Aktienkurs Abivax-Aktie:

31,55 EUR +36,58% (23.12.2020, 11:56)



ISIN Abivax-Aktie:

FR0012333284



WKN Abivax-Aktie:

A14UQC



Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

2X1



Euronext Paris-Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

ABVX



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (23.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Abivax habe eine Auszeichnung von der französischen Regierung für sein Covid-19-Projekt erhalten. Die Abivax-Aktie reagiere mit einem kräftigen Kurssprung. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es am späten Mittwochvormittag um 24 Prozent nach oben auf 31,90 Euro.Die Biotech-Firma verfüge über ein Produktportfolio in der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem nutze, um neuartige Therapien für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln. Abivax habe nun am Dienstag gemeldet, dass die laufende ABX464-Phase-2b/3-Studie an Covid-19-Hochrisikopatienten (miR-AGE) vom Leitungsgremium der französischen Regierung für therapeutische klinische Studien und andere Forschung (CAPNET) als "nationale Forschungspriorität" eingestuft worden sei.Dieses, vom wissenschaftlichen Beirat "REACTing" beratene Gremium sei von der französischen Regierung gegründet worden, um die vielversprechendsten und wirkungsvollsten klinischen Covid-19-Studien zu ermitteln und infolgedessen Prüfärzte dabei zu unterstützen, sich auf die Patientenrekrutierung dieser Studien zu konzentrieren und die rasche Verfügbarkeit wichtiger Studienergebnisse zu fördern, so Abivax in einer Mitteilung.DER AKTIONR habe die Abivax-Aktie im März dieses Jahres bei 13,64 Euro zum Kauf empfohlen. Inzwischen habe der Titel rund 134 Prozent zulegen können.Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, die Abivax-Aktie bleibt aber hochspekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link