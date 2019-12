Euronext Paris-Aktienkurs Abivax-Aktie:

Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (17.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abivax SA (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Mut und Geduld hätten sich bei der französischen Biotech-Schmiede gelohnt. Seit Wochen befinde sich die Abivax-Aktie im Rallymodus. Endlich honoriere die Börse den durchweg positiven Newsflow der Franzosen und die Anleger schienen das Potenzial der Leitsubstanz ABX-464 zu erkennen.Abivax gehöre zu den aussichtsreichsten europäischen Biotech-Gesellschaften in der zweiten Reihe. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben. Neueinsteiger könnten versuchen, per Abstauberlimit bei zwölf Euro einzusteigen. Ein Stopp sichere die Position bei 9,90 Euro ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)Börsenplätze Abivax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Abivax-Aktie:17,18 EUR +0,23% (17.12.2019, 14:36)