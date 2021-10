NYSE-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:

Kurzprofil Abbott Laboratories:



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (20.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) unter die Lupe.Der Diagnostik-Riese habe mit den Zahlen zum dritten Quartal die Marktteilnehmer überzeugen können. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen habe Abbott Laboratories deutlich übertreffen können. Kein Wunder, dass das Unternehmen die Jahresziele nach oben revidiert habe.Die Corona-Diagnostiklösungen würden Abbott Laboratories weiterhin Rückenwind bescheren, der Markt goutiere die starken Ergebnisse des US-Unternehmens mit einem deutlichen Kursplus. Für konservativ ausgerichtete Langfrist-Anleger bleibe die Aktie eine hervorragende Depotbeimischung und bei Schwäche kaufenswert, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2021)Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:105,80 EUR +3,07% (20.10.2021, 20:15)