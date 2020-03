Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:

74,61 Euro +10,39% (30.03.2020, 13:10)



NYSE-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:

74,56 USD -1,65% (27.03.2020)



ISIN Abbott Laboratories-Aktie:

US0028241000



WKN Abbott Laboratories-Aktie:

850103



Ticker-Symbol Abbott Laboratories-Aktie:

ABL



NYSE-Ticker-Symbol Abbott Laboratories-Aktie:

ABT



Kurzprofil Abbott Laboratories:



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Ticker-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (30.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Ticker-Symbol ABT) unter die LupeAbbott Laboratories habe kurz vor dem Wochenende einen Meilenstein verkünden können. So habe die US-Zulassungsbehörde FDA einem Coronavirus-Schnelltest via Dringlichkeitsverfahren grünes Licht erteilt. Binnen weniger Minuten solle der Test ein positives oder negatives Ergebnis liefern. Die Abbott-Aktie gehe steil.Die Test-Kits würden von einem mobilen Labor ausgewertet, das nur etwa so groß sei wie ein Toaster, und könne damit auch außerhalb von Krankenhäusern eingesetzt werden. Der Test stelle innerhalb von fünf Minuten fest, ob eine Probe mit Sars-CoV-2 infiziert sei, ein gesichertes negatives Ergebnis dauere 13 Minuten, habe es in der Pressemitteilung geheißen.Minuten statt Stunden: Wenn sich der neue Test von Abbott Laboratories im Alltag bewähren könne, wäre das ein Riesenerfolg. Denn der Faktor Zeit spiele bei der Diagnose des neuartigen Coronavirus eine gehörige Rolle. Positiv getestete Personen könnten somit schneller isoliert und behandelt werden. Gleiches gelte für die daraus resultierenden Verdachtsfälle.Im deutschen Handel habe die Abbott-Aktie zeitweise über 20 Prozent zulegen können. Inzwischen seien die Gewinne auf rund zwölf Prozent zusammengeschmolzen. Für Trader aktuell interessant. Wer langfristig in Abbott Laboratories investieren will, sollte eine charttechnische Beruhigung abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link