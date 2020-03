Xetra-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:

Kurzprofil Abbott Laboratories:



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Ticker-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (28.03.2020/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Ticker-Symbol ABT) unter die LupeIn den USA sei ein Schnelltest zugelassen worden, der innerhalb weniger Minuten eine Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus nachweisen solle. Die Test-Kits würden von einem mobilen Labor ausgewertet, das nur etwa so groß sei wie ein Toaster, und könne damit auch außerhalb von Krankenhäusern eingesetzt werden, habe der Hersteller Abbott Laboratories mitgeteilt.Die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA habe erklärt, der Test sei im Rahmen eines Dringlichkeitsverfahrens bis auf Widerruf zugelassen worden. Abbott Laboratories wolle daher innerhalb eines Monats rund 5 Mio. Tests produzieren.Der Schnelltest von Abbott Laboratories könnte die Diagnose des neuartigen Coronavirus in den USA klar forcieren. Der Test müsse sich aber nun auch im Alltag beweisen. An der Börse sollte die Neuigkeit indes für Schwung bei der Abbott Laboratories-Aktie sorgen, die auch unter dem Coronavirus-Crash gelitten habe. Mutige Anleger könnten zum Start in die kommende Handelswoche einen Trade auf steigende Kurse eingehen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie: