Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (12.11.2019/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Trotz deutlich gestiegener Erträge sei das Betriebsergebnis der Aareal Bank nach neun Monaten 2019 um 9% gefallen. In erster Linie sei dies auf die Umsetzung der Risikominderungsstrategie(insbesondere italienische Risiken) zurückzuführen gewesen, die zu einem Anstieg der Risikovorsorgekosten geführt habe. Die Managementerwartung für das Betriebsergebnis 2019 liege folglich nur noch am unteren Ende der avisierten Spanne.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Aareal Bank-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR 26,30. (Analyse vom 12.11.2019)