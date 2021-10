Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

27,02 EUR +0,60% (20.10.2021, 10:23)



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

26,98 EUR -1,17% (20.10.2021, 10:15)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



NASDAQ OTC-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (20.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aktien der Aareal Bank seien wieder zum Leben erwacht, als am 7. Oktober bekannt geworden sei, dass eine Investorengruppe das Institut übernehmen möchte. Der Kurs sei daraufhin in die Höhe geschossen, die Papiere hätten am Markt mehr Aufmerksamkeit erfahren. Doch nun springe der erste Interessent offenbar bereits ab.Im Ringen um eine Übernahme der Aareal Bank schrumpfe einem Pressebericht zufolge die Zahl der Kaufinteressenten. Der Finanzinvestor Towerbrook habe das Konsortium der Interessenten verlassen, habe die "Börsen-Zeitung" am Dienstag berichtet und sich dabei auf zwei Quellen berufen. Eine Sprecherin der Bank habe auf Nachfrage bestätigt, dass sich das Konsortium verändert habe und nun unter Führung der Finanzinvestoren Centerbridge und Advent fortgeführt werde.Zuvor hätten Centerbridge und Towerbrook die Führung gehabt, Advent sei als weiterer Beteiligter genannt worden. Warum Towerbrook aus dem Bündnis ausgeschieden sei, sei der "Börsen-Zeitung" zufolge zunächst nicht zu erfahren gewesen. Ob ein tieferer Blick in die Bücher der Aareal Bank den Investor verschreckt habe, darüber lasse sich ebenso wie über andere Gründe für den Ausstieg nur spekulieren.Die Lage bei der Aareal Bank werde unübersichtlicher, Investierte würden aber dabeibleiben und abwarten. Ein Neueinstieg ist derzeit nicht angesagt, denn die Aareal Bank-Aktie notiert nur knapp unter dem ausgerufenen Übernahmepreis von 29,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: