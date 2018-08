Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (20.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Karsten Rühlmann von der LBBW:Karsten Rühlmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Mit 62 Mio. EUR habe das Vorsteuerergebnis der Aareal Bank in Q2 2018 nahezu die Erwartungen der Marktteilnehmer (Konsens: 63 Mio. EUR) erfüllt. Gegenüber Q2 2017 sei ein Rückgang um 43% zu verzeichnen gewesen. Allerdings sei dieses auch durch einen Sondereffekt in Höhe von 50 Mio. EUR im Rahmen einer Auflösung von Rückstellungen geprägt gewesen.Das Zinsergebnis (inkl. Erträgen aus Vorfälligkeitsentschädigungen) habe mit 141 Mio. EUR genau die Prognosen getroffen und im Zuge eines starken Neugeschäfts in Höhe von 2,7 Mrd. EUR das Q1 2018 (139 Mio. EUR) übertroffen. Infolge eines weiteren Abschmelzens nichtstrategischer Portfolien sei es im Vergleich zum Vorjahresquartal erwartungsgemäß jedoch zu einem geringeren Zinsüberschuss (-11%) gekommen. Die Bruttoneugeschäftsmarge sei mit 190 bis 210 BP im Vergleich zum Q1 2018 (250 BP) enttäuschend ausgefallen. Ursächlich sei der geringere Neugeschäftsanteil im US-Geschäft (Q2 2018: 67%; Q1 2018: 46%).Das Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft habe von höheren Erlösen bei der Aareon profitiert, was sich in einem gesteigerten Provisionsüberschuss (+4% y-o-y) niedergeschlagen habe. Verzögerungen bei einzelnen Projekten hätten allerdings dazu geführt, dass die Ertragserwartungen für die Aareon für das GJ 2018 leicht um 2-3 Mio. EUR zurückgenommen worden seien.Für das GJ 2018 habe das Aareal-Bank-Management ihre Prognose für das Vorsteuerergebnis (260 bis 300 Mio. EUR) bestätigt. Die Analysten-Schätzungen lägen bei 270 Mio. EUR. Das Ergebnis pro Aktie sehe er bei 2,66 EUR.Karsten Rühlmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt seine "halten"-Einstufung für die Aareal Bank-Aktie. Sein Kursziel belasse er bei 38,50 EUR. (Analyse vom 20.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link