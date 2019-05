ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (02.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) charttechnisch unter die Lupe.Das Sprungbrett in Form der verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei 26/27 EUR sowie dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der gesamten Hausse seit März 2009 (27,55 EUR) habe die Aareal Bank-Aktie zuletzt nutzen können. Damit seien auch die auf Monatsbasis vorliegenden Innenstäbe nach oben aufgelöst worden. Unter dem Strich habe das Papier also die am 12. März beschriebene "make or break"-Konstellation für einen Ausbruch auf der Oberseite genutzt. Ein nachhaltiger Sprung über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 30,56 EUR) dürfte in diesem Kontext als weiterer Katalysator fungieren. Die Tiefs des Jahres 2017 bei 33,35/33,55 EUR würden dann den Auftakt zur nächsten wichtigen Widerstandszone markieren, welche sich bis zur langfristigen Glättung der letzten 38 Monate (akt. bei 34,04 EUR) erstrecke. Abgerundet werde das hier entstehende Barrierenbündel durch die 50%-Korrektur des gesamten Abwärtsimpulses von April bis Dezember 2018 (34,38 EUR). Als Absicherung auf der Unterseite würden sich - je nach Risikoneigung - entweder das Januarhoch bei 29,44 EUR oder aber das jüngste Apriltief (27,58 EUR) anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:31,11 EUR +1,43% (30.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:31,21 EUR +0,13% (02.05.2019, 08:40)