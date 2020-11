Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

15,07 EUR +0,60% (03.11.2020, 10:07)



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

15,13 EUR +2,02% (03.11.2020, 09:55)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG.



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (03.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aareal Bank habe den Verkauf eines Minderheitsanteils ihrer IT-Tochter Aareon an den Finanzinvestor Advent abgeschlossen. Damit werde der Prozess zur beschleunigten Weiterentwicklung des Zukunftssegments eingeleitet. Im Kerngeschäft sehe es dagegen wohl nicht so gut aus, die Performance der Aktie sei zuletzt schwach gewesen.Der Kaufpreis für den 30-Prozent-Anteil der Aareon habe, wie bereits anlässlich des Kaufvertragsabschlusses am 14. August 2020 kommuniziert, bei rund 260 Millionen Euro in bar gelegen, so die Aareal Bank. Das Finanzinstitut erziele aus der Transaktion nach Berücksichtigung des Minderheitenanteils, der Transaktionskosten und Steuern einen Veräußerungsgewinn, der sich wie angekündigt auf rund 180 Millionen Euro belaufe und erfolgsneutral direkt im bilanziellen und regulatorischen Eigenkapital der Aareal Bank Gruppe abgebildet werde. Das schreibe der Konzern in einer Pressemitteilung.Aareal Bank CEO Hermann J. Merkens habe erklärt: "Die Aareon war bisher schon ein wesentlicher Wachstumstreiber für unsere Gruppe. Ihre strategische Weiterentwicklung bekommt nun für uns einen noch höheren Stellenwert. Wir werden in den kommenden Jahren gemeinsam mit Advent das volle Potenzial der Aareon noch schneller entfalten - durch eine Beschleunigung des organischen Wachstums ebenso wie durch eine Forcierung der M&A-Aktivitäten, für die wir gerade im gegenwärtigen Marktumfeld große Chancen sehen. Davon werden die Kunden der Aareon ebenso profitieren wie unsere Aktionäre."Knapp ein Drittel des Kreditbuches der Aareal Bank entfalle auf Hotels. Zumindest in Deutschland müssten diese im November nun wieder schließen, in den USA - einem der Wachstumsmärkte der letzten Jahre - sehe die Situation regional wieder anders aus. Kreditausfälle könnte die Aareal Bank aufgrund ihrer Kapitalausstattung bis zu einem gewissen Grad verkraften, auch wenn das derzeit noch keine größere Gefahr sei. Allerdings lahme das Neugeschäft aufgrund der zunehmenden Dynamik der Pandemie wahrscheinlich.Ein Neueinstieg ist aufgrund des negativen Umfeldes nicht angezeigt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten den Stopp bei 13,50 Euro beachten. (Analyse vom 03.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link