Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

29,20 EUR +3,99% (23.11.2021, 09:38)



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

29,26 EUR +4,13% (23.11.2021, 09:23)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



NASDAQ OTC-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (23.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge würden nach den Sondierungsgesprächen ernst machen und für die Aareal Bank ein Übernahmeangebot vorlegen. Die Finanzinvestoren möchten für den Finanzierer gewerblicher Immobilien 29,00 Euro je Aktie in bar zahlen, wie aus Mitteilungen der Aareal Bank und der Finanzinvestoren am Dienstag hervorgehe.Das würde einer Prämie von rund 35 Prozent auf den volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs entsprechen, vor Bestätigung der Gespräche über eine mögliche Transaktion Anfang Oktober. Das Volumen belaufe sich auf gut 1,74 Milliarden Euro. Voraussetzung für einen Erfolg sei das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent.Am Montag habe die Aareal Bank-Aktie mit 28,10 Euro geschlossen. Das Aareal-Management unterstütze die Offerte. Die Investoren stünden hinter der Strategie der Aareal Bank und hätten das Wachstum der Gruppe beschleunigen wollen, habe es weiter geheißen. Die nötigen Investitionen sollten demnach auch durch Gewinne finanziert werden, weshalb der zweite Teil der Dividende für 2020 erst einmal nicht fließen solle.Der Vorstand streiche daher den Tagesordnungspunkt zur Zusatzdividende für die Hauptversammlung am 9. Dezember. Eigentlich sollte je Aktie nochmal 1,10 Euro ausgeschüttet werden, zusammen mit den bereits gezahlten 0,40 Euro in der ersten Jahreshälfte hätte sich eine stattliche Rendite ergeben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link