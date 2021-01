Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (08.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aareal Bank sei durch die Corona-Pandemie heftig getroffen worden, denn das Finanzinstitut finanziere hauptsächlich Gewerbeimmobilien mit Fokus auf Hotels, Einkaufszentren und Büroflächen. Diese seien geschlossen oder würden nicht genutzt, da die Arbeitnehmer von zu Hause aus arbeiten würden. Der Aktienkurs habe sich nicht merklich vom Tief unter 15,00 Euro im März erholt. Nun warte die Privatbank Warburg aber mit einer sehr optimistischen Prognose auf.Warburg Research lobe die solide Aufstellung der Aareal Bank und die positive Historie beim Risikomanagement. Sorgen über die Kreditqualität seien übertrieben. Die Experten würden eine Normalisierung des Geschäfts in diesem Jahr vor allem durch die Impfungen erwarten. Zudem erwarte man ein Update zur M&A-Strategie und der IT-Tochter Aareon. An dieser habe sich im Herbst letzten Jahres Advent International mit 30 Prozent beteiligt.Aareon stehe im Zentrum der Aufmerksamkeit, wenn es um die Entwicklung der Aareal Bank gehe. Warburg erwarte mehr Klarheit über den Plan, Aareon zu einer "Rule of 40" Softwarefirma zu machen. Das würde bedeuten, dass die kombinierte Wachstumsrate aus Gewinnmarge und Umsatz mehrere Jahre hintereinander 40 Prozent übersteige. Die Experten würden im laufenden Jahr erwarten, dass sich die Softwaretochter an diese Marke annähern könnte.Für Warburg sei die Aareal-Bank-Aktie eine der besten Investmentideen für 2021. Das Kursziel betrage 27,20 Euro und die Empfehlung laute folglich "kaufen". Neben einer positiven Entwicklung bei Aareon würden die Analysten mit einer Erholung im Kerngeschäft rechnen. Positiv hervorgehoben werde zudem die sehr starke Ausstattung mit hartem Kernkapital in Höhe von 20,4 Prozent zum dritten Quartal 2020. Die Mindestvorgabe der Aufsicht für die Eigenkapitalausstattung habe hingegen nur bei 9,3 Prozent gelegen.Wer investiert ist, bleibt dabei und beachtet den Stopp 15,00 bei Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten noch abwarten. (Analyse vom 08.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link