Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (30.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die allgemeinen Marktturbulenzen im Zusammenhang mit der Corona-Krise hätten auch vor der Aktie der Aareal Bank nicht Halt gemacht. Seit Mitte Februar sei der Kurs des Immobilienfinanzierers im Tief um rund 60 Prozent abgetaucht. Nahe am jüngsten Mehr-Jahres-Tief habe sich nun ein umstrittener Großaktionär teilweise zurückgezogen.Wie aus am Freitag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgehe, habe der aktivistische Investor Teleios die Beteiligung an der Aareal Bank von zuletzt rund fünf Prozent auf 2,69 Prozent gesenkt. Die Transaktionen hätten demnach bereits am 20. und 23. März stattgefunden - also kurz bevor der Aktienkurs in der Vorwoche auf den tiefsten Stand seit rund acht Jahren gefallen sei.Der Hedgefonds habe bereits seit einiger Zeit den Verkauf oder die Abspaltung der IT-Tochter Aareon gefordert - sei damit bei Aareal-Bank-Chef Hermann Merkens allerdings auf taube Ohren gestoßen. Er werte die Provisionserträge von Aareon in Zeiten niedriger Zinsen als wichtiges Standbein. Im Februar habe er daher sogar angekündigt, die IT-Tochter durch Zukäufe stärken zu wollen.Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät Neueinsteigern daher, zunächst eine Bodenbildung und Klarheit bezüglich der Dividende abzuwarten. Investierte Anleger sollten den Stoppkurs bei 12,00 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 30.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: