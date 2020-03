Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (23.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank könne sich am Montag etwas stabilisieren und die Papiere der Deutschen Bank würden mit einem Plus von rund einem Prozent sogar zu den wenigen Gewinnern im DAX zählen. Die Aareal Bank setze ihre rasante Talfahrt derweil nahezu ungebremst fort.Die Aktie des Immobilienfinanzierers sacke am Montag erneut um mehr als 13 Prozent ab. Damit trage sie nicht nur die rote Laterne im ohnehin schwachen MDAX, sondern markiere bei 12,36 Euro auch den tiefsten Stand seit dem Jahr 2012. Im Februar, bevor der Coronavirus die Turbulenzen so richtig in Gang gebracht habe, seien noch etwa 30 Euro für die Aktien gezahlt worden.Für Gesprächsstoff habe am Markt die am Freitag nach Börsenschluss bekannt gewordene Entscheidung gesorgt, eine Option zur Rückzahlung einer Schuldverschreibung zum erstmals möglichen Termin am 30. April 2020 verstreichen zu lassen. Händler hätten wegen einer hohen Verzinsung von 7,625 Prozent von einem fragwürdigen Schritt im aktuell sehr niedrigen Zinsumfeld gesprochen.Die Experten vom Analysehaus Kepler Cheuvreux hätten den Schritt mit Blick auf die virusbedingt eingetrübten Marktbedingungen indes positiv gewertet: "Die Aareal Bank hält ihr Kapital zusammen."Anleger sollten hier aber nicht ins fallende Messer greifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link