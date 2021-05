XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

22,80 EUR +3,73% (12.05.2021, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

22,70 EUR +0,44% (12.05.2021, 15:52)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (12.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) weiterhin mit "verkaufen" ein.Das Q1-Zahlenwerk sei ergebnisseitig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auf Segmentebene hätten die beiden Bereiche Immobilienfinanzierung und Consulting teilweise deutliche Ergebnisverbesserungen aufweisen können. Dem gegenüber sei das Ergebnis von Aareon deutlich gesunken. Die Bilanzkennzahlen (per 31.03.2021) hätten nach Erachten des Analysten auf einem weiterhin soliden Niveau gelegen. Darüber hinaus habe die Bank die Guidance für 2021 bestätigt und erwarte demnach weiterhin u.a. ein Betriebsergebnis von 100 bis 175 Mio. Euro.Obwohl das Zahlenwerk ergebnisseitig die Erwartungen verfehlt habe, bewerte Lennertz besonders die steigenden Zinsüberschüsse positiv, da die Bank hier in den vergangenen Quartalen einen kontinuierlichen Rückgang verzeichnet habe. Auch die Provisionsüberschüsse würden einen anhaltend positiven Trend aufweisen. Auf Aufwandsseite moniere der Analyst jedoch weiterhin die zu hohe Kostenbasis, die sich zum Vergleichsquartal signifikant erhöht habe.Der Analyst passe seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 1,40 (alt: 1,07) Euro; DPS 2021e: unverändert 1,20 Euro; EPS 2022e: 2,09 (alt: 2,36) Euro; DPS 2022e: unverändert 1,60 Euro) teilweise an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: