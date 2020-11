XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (25.11.2020/ac/a/d)



Die Aareal Bank habe es durch die Pandemie im laufenden Jahr hart getroffen, die Finanzierung von Gewerbeimmobilien werde erst im kommenden Jahr wieder in Schwung kommen. Doch unabhängig von Corona gebe es einige Baustellen. Das behaupte der aktivistische Investor Petrus, der selbst an dem Konzern beteiligt sei, in einem neuen Brief, der nun veröffentlicht worden sei.Petrus habe schon den Verkauf der IT-Tochter Aareon angeregt, die Aareal Bank verkaufe dann einen Minderheitsanteil. Doch nun gebe es neue Kritik am Management, die aus einem Brief vom 6. November hervorgehe. Verschiedene Medien hätten darüber berichtet. Demnach sei der größte Streitpunkt die mangelhafte Profitabilität. 2019 habe der Konzern, wenn man Aareon herausrechne, nur 5,1 Prozent Eigenkapitalrendite erwirtschaftet. Petrus-Gründer Klaus Umek sei davon überzeugt, "dass Management und Aufsichtsrat von Aareal durch konsequentes und zügiges Handeln JETZT die Weichen für nachhaltige Wertschaffung stellen müssen".Zwar werde seit Jahresbeginn die Strategie der Aareal Bank mithilfe der Unternehmensberatung McKinsey überarbeitet, aber Petrus bleibe ungeduldig. Unter Herausnahme von Aareon wäre die Aareal Bank weniger Effizienz bei den Kosten als der Konkurrent Deutsche Pfandbriefbank. Es ließen sich bis zu 50 Millionen Euro sparen. Die hohe Eigenkapitalausstattung könnte zudem im Gegenzug für höhere Ausschüttungen an die Aktionäre abgebaut werden.