Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (06.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Harte Zeiten für die Besitzer von Bank-Aktien: Nach heftigen Kursverlusten wegen der Corona-Panik an den Märkten würden nur reihenweise die Dividendenzahlungen ausgesetzt. Am Wochenende sei es auch bei der Aareal Bank soweit gewesen.Der Immobilienfinanzierer folge erwartungsgemäß der EZB-Aufforderung und zahle wegen der Corona-Unsicherheit vorerst keine Dividende aus. Der Hauptversammlung am 27. Mai werde vorgeschlagen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 zunächst nicht zur Ausschüttung einer Dividende zu verwenden, habe die im MDAX notierte Bank am Sonntagabend in Wiesbaden mitgeteilt.Erst Ende Februar habe die Aareal Bank angekündigt, für das vergangene Jahr eine Dividende von zwei Euro je Aktie zahlen zu wollen. Auf dem aktuellen Kursniveau entspräche das einer Dividendenredite von fast 14 Prozent.Für die Aktionäre gebe es allerdings einen Hoffnungsschimmer. Die Ausschüttung werde möglicherweise nur auf einen späteren Zeitpunkt verschoben: "Der Vorstand behält sich vor, einer eventuellen weiteren, späteren Hauptversammlung einen neuen Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, wenn die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sicherer bewertet werden können und die Marktsituation dies zulässt."Die Entscheidung zum Dividendenstopp komme wenig überraschend und könne die Aktionäre der Aareal Bank zu Wochenbeginn nicht mehr schocken. Im vorbörslichen Handel bei Tradegate notiere die Aktie nahezu unverändert.Investierte Anleger bleiben dabei und hoffen auf eine Ausschüttung im Herbst, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2020)Mit Material von dpa-AFX