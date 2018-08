XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

36,55 EUR -0,27% (15.08.2018, 14:08)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

36,40 EUR -1,46% (15.08.2018, 14:15)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (15.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank: Letzte Chance für Stabilisierung - AktienanalyseDie gestern vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal fielen insgesamt gut aus, Investoren zogen trotzdem massiv Kapital ab und schickten die Aktie der Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) auf ein frisches Jahrestief abwärts. Heute erfolgte die Gegenreaktion darauf, aber auch andere wichtige Nachrichten könnten noch die Stimmung der Anleger heben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zu den Zahlen: Die Aareal Bank Gruppe habe ihre positive Geschäftsentwicklung auch im zweiten Quartal fortgesetzt und die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2018 bestätigt. Im abgelaufenen Quartal habe das Konzernbetriebsergebnis mit 62 Mio. Euro im Rahmen der Erwartungen gelegen - für das Gesamtjahr erwarte das Geldinstitut weiterhin eine Spanne zwischen 260 bis 300 Mio. Euro. Der Verwaltungsaufwand mit 109 Mio. Euro habe ebenfalls verbessert werden können und liege unter dem Vorquartals- und Vorjahresquartalsniveau. Besonders das Neukundengeschäft in Höhe von 2,7 Mrd. Euro im Segment strukturierte Immobilienfinanzierungen habe sich merklich positiv ausgewirkt und den Vorjahreswert nach sechs Monaten deutlich übertroffen.Heute sei noch die Nachricht über eine Darlehensfazilität für das US-amerikanische Private-Equity-Unternehmen Apollo Global Management mit Sitz in Purchase, New York gekommen. Apollo Global Management und die Aareal Bank AG hätten eine fünfjährige Darlehensfazilität über bis zu 800 Mio. Euro zur Finanzierung eines paneuropäischen Portfolios von Logistikimmobilien vereinbart. Der maßgeschneiderte Finanzierungsrahmen schaffe Stabilität, Sicherheit und Flexibilität für Apollos wachsendes und diversifiziertes Portfolio an Logistikimmobilien in ganz Europa.Noch immer beherrsche ein kurzfristiger Abwärtstrend das Kursgeschehen in der Aareal Bank-Aktie seit den Verlaufshochs aus Ende April. Auch wenn im gestrigen Handel ein frisches Jahrestief um 35,50 Euro markierte worden sei, habe die Unterstützung aus den letzten Monaten zwischen 36,45 und 36,57 Euro einen weiteren Abverkauf verhindern können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: