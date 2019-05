Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

29,60 EUR +1,44% (10.05.2019, 13:13)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

29,60 EUR 0,00% (10.05.2019, 13:27)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (10.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aktie der Aareal Bank habe seit Jahreswechsel knapp zwölf Prozent zugelegt. Gestern hätten die Papiere einen Teil davon wieder eingebüßt. Denn die Bank habe mit den Zahlen zum ersten Quartal die Anleger verschreckt. Der Gewinn und das Neugeschäft hätten abgenommen.Im ersten Quartal sei die Aareal Bank auf ein Neugeschäft von nur 800 Millionen Euro gekommen. Im Vorjahreszeitraum seien es noch 1,5 Milliarden Euro gewesen. Für das Gesamtjahr werde ein Wert zwischen sieben und acht Milliarden Euro angepeilt. Finanzvorstand Marc Heß habe in einer Telefonkonferenz erklärt, dass es nicht Ziel sei, mehr Geschäft zu machen, sondern das Portfolio stabil zu halten. Im zweiten Quartal habe der Markt wieder angezogen.Höhere Kosten und Risikovorsorge hätten den Betriebsgewinn um neun Prozent auf 61 Millionen Euro reduziert. Ein Grund sei gewesen, dass die Integration der Düsseldorfer Hypothekenbank die Kosten erhöht habe. Für das laufende Jahr werde ein Betriebsergebnis zwischen 240 und 280 Millionen Euro prognostiziert. In 2018 seien es noch 316 Millionen Euro gewesen.Von der Aktie seien aktuell keine großen Sprünge zu erwarten, da der Gesamtmarkt in der Branche schwierig bleiben dürfte. Das Zwölf-Monats-Kursziel der Analysten von 31,42 Euro lasse ebenfalls wenig Spielraum für Kurssteigerungen.Wer bereits investiert ist, greift die Dividende ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link