Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (06.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Deutsche Börse AG habe am Donnerstagabend die Ergebnisse ihrer regelmäßigen Überprüfung der DAX-Indexfamilie bekanntgegeben. Demnach wäre u.a. die Aareal Bank aus dem MDAX in den SDAX abgestiegen. Soweit komme es aber nicht - der Wiesbadener Immobilienfinanzierer habe Glück im Unglück.Die Deutsche Börse AG habe am Samstagabend eine Meldung richtig gestellt, wonach die Aareal Bank zum 21. September nach der Regular-Exit-Regel aus dem MDAX ausgeschieden wäre. "Diese Angabe ist nicht korrekt; Aareal Bank AG bleibt in MDAX", heiße es in einem knappen Statement des Börsenbetreibers. Stattdessen werde Rocket Internet aus dem MDAX-Index ausscheiden und in den SDAX-Index aufgenommen. In den MDAX nachrücken werde - wie bereits angekündigt - Wacker Chemie. Die übrigen Wechsel in MDAX und SDAX seien von der Richtigstellung nicht betroffen. Auch in den Indices DAX und TecDAX würden sich keine Änderungen ergeben.Zu den Hintergründen habe sich die Deutsche Börse AG zunächst nicht geäußert. Rocket Internet hahabe allerdings erst in dieser Woche konkrete Pläne für den Rückzug von der Börse angekündigt und den Aktionären bereits ein konkretes Rückerwerbsangebot für ihre Anteile unterbreitet. Noch im September solle eine außerordentliche Hauptversammlung die Delisting-Pläne absegnenWichtig seien Änderungen v.a. für Fonds, die Indices real nachbilden würden. Dort müsse dann entsprechend umgestellt werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne. Die Aareal Bank-Aktie habe bislang jedoch kaum auf den zwischenzeitlich revidierten Abstieg reagiert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link