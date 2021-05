Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Aareal Bank.



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (18.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Viel Trubel, aber der Kurs der Aareal-Aktie halte sich wacker: Der Hedgefonds Petrus Advisers sei mit seiner geplanten Machtübernahme im Aufsichtsrat der Aareal Bank gescheitert. Für die Führung der Bank eine gute Nachricht. Trotzdem sei längst nicht alles glatt gelaufen. Mehr Geld gebe's jedenfalls erst einmal nicht.Bei der online durchgeführten Hauptversammlung der Bank hätten Anteilseigner mit rund 69 Prozent des vertretenen Kapitals Petrus' Anträge abgelehnt, Aufsichtsratschefin Marija Korsch und zwei weitere Mitglieder des Gremiums von ihren Posten abzuberufen. So habe Petrus auch seine eigenen Kandidaten nicht durchsetzen können. "Wir freuen uns über die Unterstützung unserer langfristigen Investoren", habe Korsch heute zum Abschluss der Veranstaltung gesagt.Petrus Advisers und sein Investment-Manager Till Hufnagel hätten zuletzt gut neun Prozent der Aareal Bank-Aktien gehalten. Unterstützung habe Petrus von dem Hedgefonds Teleios erhalten, der zuletzt auf rund fünf Prozent der Anteile gekommen sei. Die wichtigen Stimmrechtsberater Glass Lewis und ISS hätten sich mit Blick auf die Wechsel im Aufsichtsrat hingegen skeptisch geäußert.Petrus habe die Aareal Bank wiederholt für zu hohe Kosten kritisiert und gefordert, dass sich Institut komplett von seiner IT-Tochter Aareon trenne. Die im SDAX gelistete Bank lehne dies ab und habe bei Aareon lediglich den Finanzinvestor Advent als Minderheitseigner an Bord geholt.Keinen Erfolg gehabt habe die Aareal Bank mit dem geplanten neuen Vergütungssystem für den Vorstand: Nur Anteilseigner mit 37 Prozent des vertretenen Kapitals hätten für den Vorschlag gestimmt. Korsch habe zuvor ausgiebig für das neue System geworben. Mehrere Großaktionäre hätten die geplanten Vergütungen für das Management jedoch zu üppig gefunden. Korsch habe nun einen veränderten Vorschlag angekündigt, über den die Aktionäre spätestens bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2022 abstimmen sollten.Unterdessen treibe der Aufsichtsrat die Suche nach einem neuen Vorstandschef nach eigenen Angaben weiterhin voran. Korsch zufolge befinde sich die Suche in einem fortgeschrittenen Stadium. Der langjährige Aareal-Chef Hermann Merkens habe im November eine krankheitsbedingte Auszeit genommen. Aus dieser sei er nicht zurückgekehrt - Korsch zufolge "auf ärztlichen Rat". Ende April sei Merkens aus dem Vorstand ausgeschieden.Die Aareal-Aktie liege seit Empfehlung in Ausgabe 35/20 deutlich im Plus. Das Unternehmen habe aber einige offene Baustellen. Das spiegele sich im Kurs wider. Von den Tiefs aus dem vergangenen Jahr habe sich Aareal im Vergleich zu anderen Finanzinstituten bislang nur mühsam distanzieren können. Letztendlich werde es vor allem darauf ankommen, beim Geschäft in der Post-Pandemie-Zeit wieder nachhaltig zu überzeugen. "Der Aktionär" halte das grundsätzlich für machbar.Ein zwingender Kauf ist die Aareal Bank-Aktie momentan jedoch nicht, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)(mit Material von dpa-AFX)