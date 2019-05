Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (24.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aktie der Aareal Bank sei am Donnerstag um mehr als acht Prozent eingeknickt. Schuld daran sei vor allem der Dividendenabschlag gewesen, denn das Unternehmen schütte für das Jahr 2018 eine Gewinnbeteiligung von 2,10 Euro pro Aktie aus. Am Freitag gehe es aber wieder über zwei Prozent nach oben. Sollten Anleger jetzt zugreifen?Operativ habe die Aareal Bank einen durchwachsenen Jahresstart erwischt. Höhere Kosten und Rückgänge im Neugeschäft hätten den Betriebsgewinn im ersten Quartal um neun Prozent auf 61 Millionen Euro sinken lassen. Zwar sei die Gewinnprognose von 240 bis 280 Millionen Euro für das Gesamtjahr bestätigt worden. Im vergangenen Jahr habe der Betriebsgewinn allerdings noch bei 316 Millionen Euro gelegen.Dementsprechend sei die Meinung der Analysten eher zurückhalten. Nach Daten von "Bloomberg" würden aktuell fünf Experten zum Kauf der Aktie raten. Dem stünden allerdings acht Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das 12-Monats-Konsensziel von 31,33 Euro signalisiere nach dem saftigen Dividendenabschlag nun gute 15 Prozent Aufwärtspotenzial.Auch das Chartbild spreche aktuell gegen einen Einstieg. Der Kurs befinde sich seit rund einem Jahr im Abwärtstrend. Inzwischen erscheine ein Test des bisherige Jahrestief bei 26,02 Euro wahrscheinlich. Unterhalb dieser Marke drohe sogar der Rückfall in Richtung Mehrjahrestief bei 21,51 Euro von Anfang 2016.Ein Neueinstieg bei der Aareal Bank-Aktie drängt sich nach Einschätzung des "Aktionär" derzeit nicht auf, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link