Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

31,21 EUR +0,61% (14.11.2018, 13:07)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (14.11.2018/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Das Wiesbadener Finanzinstitut habe heute Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Diese hätten Licht und Schatten geboten. Anleger habe jedoch v.a. der geringer als erwartete Zinsüberschuss verschreckt. Somit sei es zu einem Abverkauf bei der Aaareal Bank-Aktie gekommen. Der Chart des Titels sei schon länger angeschlagen.Der Wettbewerb am Markt für Gewerbeimmobilien bleibe hoch. Die Aareal Bank habe zwar keine Probleme mit der Marge. Marktbeobachter seien sich einig, dass die EZB im kommenden Jahr nur langsam die Zinsen erhöhen werde. Die Wirtschaft in der Eurozone schwächele aber zunehmend. Das könnte dem Boom ein schnelles Ende bereiten.Trotz der insgesamt positiven Quartalszahlen und der günstigen relativen Bewertung sei die Aareal Bank-Aktie derzeit kein Kauf, denn das Papier befinde sich aus charttechnischer Sicht schon länger im Abwärtstrend. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei und streiche die üppigen Dividenden ein. Alle anderen sollten abwarten, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2018)