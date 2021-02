XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (24.02.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Im Gesamtjahr 2020 habe die Aareal Bank ein negatives Betriebsergebnis von EUR -75 Mio. (Vorjahr: EUR 248 Mio.) generiert, das insbesondere von Belastungen im Volumen von EUR 343 Mio. im Zusammenhang mit der Corona-Krise negativ beeinflusst worden sei. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter habe EUR -74 Mio. (Vorjahr: EUR 161 Mio.) erreicht. Nach Abzug der Verzinsung von EUR 16 Mio. für die Investoren der AT1-Anleihe (Additional Tier 1) sei den Aktionären nach vier Quartalen 2020 ein Verlust von EUR 90 Mio. nach einem Gewinn von EUR 145 Mio. im Vorjahreszeitraum verblieben. Das Ergebnis je Aktie habe sich bei EUR -1,50 (Vorjahr: EUR 2,42) eingestellt.Aufgrund der hohen Belastungen (insbesondere Risikovorsorge für das Kreditportfolio) aufgrund der Corona-Pandemie habe die Aareal Bank im Geschäftsjahr2020 ein negatives Betriebsergebnis ausweisen müssen. Dennoch möchte die Bank eine Dividende von EUR 1,50 (EUR 0,40 in Q2, EUR 1,10 in Q4) je Aktie für 2020 auszahlen, was jedoch von der Zustimmung der EZB abhängig sei.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, sieht die Aareal Bank-Aktie als Halteposition mit einem unveränderten Kursziel von EUR 20,50. (Analyse vom 24.02.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Aareal Bank AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: