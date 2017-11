XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

35,68 EUR -0,89% (03.11.2017, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

35,666 EUR -0,44% (03.11.2017, 12:16)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (03.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktie: Mit "Aareal 2020" in die Zukunft - AktienanalyseDie Obergesellschaft der Aareal Bank Gruppe (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF), deren Geschäftsmodell aus den beiden Segmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen besteht, ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG mit Sitz in Wiesbaden, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen begleite die Aareal Bank Kunden in Europa, Nordamerika und Asien bei ihren Immobilieninvestitionen und biete Finanzierungen von gewerblichen Immobilien sowie Wohnimmobilien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen biete die Aareal Bank ihren Kunden Dienstleistungen und Produkte rund um die Verwaltung von Immobilien sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.Mit dem Anfang 2016 vorgestellten Zukunftsprogramm "Aareal 2020 - Adjust.Advance.Achieve" wolle der Vorstand die Basis des Konzerns festigen und gleichzeitig neue Ertragspotenziale erschließen. Dazu sollten die Geschäftsmodelle in beiden Segmenten durch Investitionen in neue Märkte und Produkte weiterentwickelt werden. Im Zuge der Digitalisierung würden zudem Prozesse und Strukturen weiter optimiert, um die Bank effizienter und flexibler aufzustellen. Ein umfassender Umbau der IT­Struktur sei im vergangenen Jahr bereits eingeleitet worden, außerdem habe man das Geschäft in den USA signifikant ausgeweitet.Im zweiten Quartal 2017 habe das Konzernbetriebsergebnis in einem anspruchsvollen Markt- und Wettbewerbsumfeld 109 Mio. Euro erreicht (Q2/2016: 120 Mio. Euro). Der Zinsüberschuss habe mit 158 Mio. Euro (Q2/2016: 177 Mio. Euro) im Rahmen der Erwartungen des Vorstandes gelegen. Im Gesamtjahr 2017 rechne der Vorstand mit einem Zinsüberschuss in einer Bandbreite von 620 bis 660 Mio. Euro sowie einem Konzernbetriebsergebnis zwischen 310 und 350 Mio. Euro.Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: