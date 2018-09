Kursziel

Aareal Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 40,00 Halten Independent Research Markus Rießelmann 12.09.2018 43,00 Halten DZ BANK Christian Koch 12.09.2018 41,00 Hold Warburg Research Andreas Pläsier 12.09.2018 40,00 Hold HSBC Johannes Thormann 12.09.2018 36,65 Halten NordLB Michael Seufert 11.09.2018 42,00 Buy Commerzbank Michael Dunst 11.09.2018 41,00 Buy Equinet Philipp Häßler 11.09.2018 38,50 Halten LBBW Karsten Rühlmann 20.08.2018 39,00 Neutral Citigroup Nicholas Herman 17.08.2018 37,00 Hold Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 16.08.2018

Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) nach Quartalszahlen zu? 42,00 oder 36,65 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Aareal Bank AG hat am 14. August ihre Zahlen für das zweite Quartal 2018 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. August zu entnehmen ist, sei das Betriebsergebnis in den ersten sechs Monaten um 28% auf 129 Mio. Euro gefallen. Damit habe die Bank in etwa so abgeschnitten, wie es von Bloomberg befragte Experten prognostiziert hätten. Besser als von vielen Analysten erwartet sei dagegen das Neugeschäft gelaufen. Dies sei im Vergleich zum Vorjahr auf 4,2 (Vorjahr: 3,8) Mrd. Euro gestiegen. Die Aareal Bank sieht sich nach dem erwarteten Gewinnrückgang im ersten Halbjahr auf dem Weg zu ihren Zielen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aareal Bank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Commerzbank, Michael Dunst, in einer Aktienanalyse vom 11.09.2018 den Titel von "hold" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 41,00 auf 42,00 Euro erhöht. Dunst werte eine Übernahme der Düsseldorfer Hypothekenbank positiv. Er habe in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinn- und Dividendenprognosen für das laufende Jahr angehoben.Die niedrigste Kursprognose für die Aareal Bank-Aktie kommt von der NORD LB und liegt bei 36,65 EUR. Michael Seufert, Aktienanalyst von der NORD LB, hat in einer Aktienanalyse vom 11.09.2018 seine "halten"-Einstufung für den Titel bestätigt. Das Kursziel wurde von 38,43 auf 36,65 EUR gesenkt. Nachdem im Vorfeld schon viel über die Akquisition der Düsseldorfer Hypothekenbank durch die Aareal Bank spekuliert worden sei, habe Aareal Vollzug melden können. Die Unternehmensführung habe in den letzten Jahren erfolgreiche Übernahmen getätigt, die auch den Abbau von nicht strategischen Kreditportfolios beinhaltet hätten. Der Abschluss der Transaktion erwarte man noch 2018, woraus sich für das laufende Geschäftsjahr die Verbuchung des positiven Einmaleffekts in der Größenordnung von EUR 52 Mio. ergeben würde. Dies habe zur Folge, dass die Aareal Bank ihre Managementprognose für 2018 erhöht. Seufert sehe den Zukauf positiv.