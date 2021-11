Kursziel

Aareal Bank-Aktie

(EUR) Rating

Aareal Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 29,00 Verkaufen Nord LB Michael Seufert 23.11.2021 31,50 Halten DZ BANK Timo Dums 23.11.2021 32,30 Buy Warburg Research Andreas Pläsier 23.11.2021 24,50 Verkaufen Independent Research Jan Lennertz 17.11.2021 28,30 Hold Kepler Cheuvreux - 12.11.2021 27,00 Hold Deutsche Bank Mengxian Sun 12.11.2021

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (23.11.2021/ac/a/nw)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 32,30 oder 24,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Aareal Bank AG hat am 11. November 2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. November zu entnehmen ist, halte der Immobilienfinanzierer nach einem überraschend guten Sommerquartal Kurs auf sein Jahresziel. Der Betriebsgewinn solle weiterhin 100 bis 175 Millionen Euro erreichen. Offen sei weiterhin, ob die Finanzinvestoren Centerbridge und Advent ein Übernahmeangebot für die Bank vorlegen würden. Die Gespräche in der Angelegenheit dauerten an, habe es geheißen. Sollte es zu einer Offerte kommen, könnte die zweite Tranche der Dividende für 2020 auf dem Prüfstand stehen. Insidern zufolge zeichne sich ein Gebot für die kommende Woche ab.Im dritten Quartal habe die Aareal Bank ihren Zinsüberschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel gesteigert. Weil die Bank außerdem weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zurückgelegt habe, sei der Betriebsgewinn im Jahresvergleich von 11 Millionen auf 50 Millionen Euro gestiegen. Unter dem Strich sei für die Aareal-Aktionäre ein Gewinn von 20 Millionen Euro geblieben, nachdem hier ein Jahr zuvor noch ein Verlust von 4 Millionen Euro gestanden habe. Nun habe das Institut durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten übertroffen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aareal Bank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Andreas Pläsier, sie in einer Analyse vom 23.11.2021 mit Blick auf die bereits erwartete Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Advent und Centerbridge weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde bei 32,30 Euro belassen. Die Mindestannahmequote von 70 Prozent des Aktienkapitals dürfte angesichts aktivistischer Aktionäre des Immobilienfinanzierers schwer zu erreichen sein, so der Analyst. Zudem spiegele der Marktwert den mittelfristigen Ausblick nicht vollständig wider. Er vertraue in die Wachstumsstrategie des Immobilienfinanzierers, die auf einer deutlichen Geschäftserholung sowie einem attraktiven Wachstum der IT-Tochter Aareon beruhe und mit einer höheren Bewertung belohnt werden könnte.Die niedrigste Kursprognose für die Aareal Bank-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Jan Lennertz hat den Titel in einer Analyse vom 17.11.2021 auf "verkaufen" belassen. Das Kursziel wurde von 24,00 Euro auf 23,50 Euro angehoben. Das Zahlenwerk des dritten Quartals 2021 sei gemischt ausgefallen. Während die Zinsüberschüsse die Erwartungen übertroffen hätten, hätten die Provisionsüberschüsse den Erwartungen nicht gerecht werden können. Im Rahmen der Zahlenbekanntgabe habe die Bank die Guidance für 2021 teilweise angepasst. Die Guidance für 2023 habe das Unternehmen hingegen nicht kommentiert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Aareal Bank-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick: