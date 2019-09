Kursziel

Aareal Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 23,00 Reduce Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 10.09.2019 26,00 Hold Berenberg Adam Barrass 09.09.2019 31,30 Buy Warburg Research Andreas Pläsier 03.09.2019 25,00 Halten DZ BANK Manuel Mühl 13.08.2019 26,30 Halten NordLB Michael Seufert 13.08.2019 29,00 Halten Independent Research Pierre Drach 13.08.2019 24,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 13.08.2019

Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

27,44 EUR +0,88% (13.09.2019, 08:07)



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

27,32 EUR +2,98% (12.09.2019)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 31,30 oder 23,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Aareal Bank AG hat am 13. August die Zahlen für das zweite Quartal 2019 bekannt gegeben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 13. August zu entnehmen ist, sehe sich die Bank dank eines wieder stärker sprudelnden Neugeschäfts in Q2 auf Kurs zu seinem Gewinnziel für 2019. Der Betriebsgewinn dürfte wie geplant 240 bis 280 Mio. Euro erreichen. Aareal habe in Q2 im Bereich strukturierte Immobilienfinanzierungen mit 2,4 Mrd. Euro zwar weniger Neugeschäft gezeichnet als ein Jahr zuvor, aber rund dreimal so viel wie im ersten Jahresviertel. Der Betriebsgewinn sei wegen eines leicht niedrigeren Zinsüberschusses, gestiegener Verwaltungskosten und einer höheren Vorsorge für faule Kredite zwar von 62 Mio. auf 61 Mio. Euro zurückgegangen. Er sei damit aber etwa so hoch ausgefallen wie von Analysten im Schnitt erwartet.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aareal Bank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Andreas Pläsier, in einer Aktienanalyse vom 03.09.2019 sein "buy"-Votum bestätigt. Das Kursziel wurde von 33,30 auf 31,30 Euro gesenkt. In der gewerblichen Immobilienfinanzierung sei die Entwicklung weiterhin sehr robust, so der Analyst. Der Einfluss durch die Niedrigzinsen sei jedoch erheblich.Die niedrigste Kursprognose für die Aareal Bank-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 23,00 EUR. Tobias Lukesch, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 10.09.2019 von "hold" auf "reduce" herabgestuft und das Kursziel von 25,50 auf 23 Euro reduziert. Der Margendruck und die Belastung aus notleidenden Krediten würden unterschätzt, so Lukesch. Mit seinen Schätzungen für den Gewinn je Aktie liege er jetzt deutlich unter den Konsensschätzungen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Aareal Bank-Aktie?