Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (08.02.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Goy von der Deutschen Bank:Benjamin Goy, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) und erhöht das Kursziel von 35 auf 41 Euro.Eine Ausschüttung von Überschusskapital beim Wiesbadener Finanzinstitut werde immer wahrscheinlicher, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Goy rechne mit einer Sonderdividende ergänzend zur Dividendenrendite von 6,4% (2017).Benjamin Goy, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Aareal Bank-Aktie bestätigt und das Kursziel von 35 auf 41 Euro angehoben. (Analyse vom 08.02.2017)XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:36,24 EUR +0,21% (08.02.2017, 11:31)