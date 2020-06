Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

20,105 EUR +0,32% (08.06.2020, 15:36)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (08.06.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) weiterhin mit "kaufen" ein.Im Rahmen einer Vorankündigung zur Hauptversammlung am 30.06.2020 habe AXA gemeldet, dass aufgrund der derzeitigen Marktlage eine Senkung des Dividendenvorschlags für das Geschäftsjahr 2019 (neu: 0,73 (zuvor: 1,43; Gj. 2018: 1,34) Euro/Aktie) vorgenommen werde. Jedoch stelle AXA für das vierte Quartal 2020 neu eine Sonderdividende (0,70 Euro je Aktie) in Aussicht, falls sich die aktuelle Marktlage bis dahin verbessert habe. Darüber hinaus habe der Versicherer nun bekannt gegeben, dass die prognostizierte Belastung in der Schaden- und Unfallversicherung für das Geschäftsjahr 2020 sich auf 1,20 Mrd. Euro (ursprünglich: mittlerer dreistelliger Mio.-Euro-Betrag) belaufe.Lennertz lasse seine Ergebnisprognosen (u.a EPS 2020e: 2,41 Euro; EPS 2021e: 2,82 Euro) unverändert, erhöhe aber seine DPS-Prognose für 2020 (2,25 (alt: 1,55) Euro) allein wegen der in Aussicht gestellten Sonder-DPS (0,70 (alt: 0,00) Euro).Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die AXA-Aktie aufgrund des Kurspotenzials weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 22,50 Euro auf 23,50 Euro erhöht. (Analyse vom 08.06.2020)Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:20,13 EUR +0,50% (08.06.2020, 15:35)