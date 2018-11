Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

22,29 EUR +0,25% (08.11.2018, 13:05)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (08.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Der Konzern veröffentliche für Q3 traditionell nur sogenannte "Activity Indicators". Demnach seien die Bruttobeiträge um 5% auf 22,23 (Vj.: 21,09) Mrd. Euro gestiegen und damit leicht hinter der Analysten-Erwartung von 22,72 Mrd. Euro zurückgeblieben. Insgesamt seien die Q3-Zahlen trotzdem solide ausgefallen. Das Wachstum der Bruttobeiträge habe sich nach den verhaltenen ersten sechs Monaten beschleunigt. Dabei habe in sämtlichen Regionen und Geschäftsbereichen auf vergleichbarer Basis ein Zuwachs verzeichnet werden können.Die Übernahme der XL Group sei am 12.09.2018 abgeschlossen worden. Die damit verbundene Hinwendung zum Sachversicherungsgeschäft komme somit weiter voran. Nach dem Teil-IPO der US-Tochter AXA Equitable Holdings stehe der Schuldenabbau zusammen mit der Integration der XL Group im Fokus und sollte das Wertpapier in den kommenden Monaten vornehmlich beeinflussen. Das Kurspotenzial sei im Hinblick auf die Risiken in Zusammenhang mit der XL Group-Übernahme aktuell nur moderat.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die AXA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 25,00 Euro bekräftigt. (Analyse vom 08.11.2018)Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:22,27 EUR 0,00% (08.11.2018, 12:37)