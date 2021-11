Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (09.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) weiterhin zu kaufen.AXA zeige im laufenden Geschäftsjahr weiterhin eine gute operative Entwicklung. Es scheine, dass der Turnaround des AXA XL Segments erfolgreich verlaufe, trotz höherer Belastungen durch Wetterschäden, welche für Hurrikan Ida mit EUR 400 Mio. im Q3-Quartalsupdate beziffert worden seien. Dies befinde sich am unteren Ende der Erwartungen und das Gewinnziel iHv. EUR 1,2 Mrd. für das XL Segment sei bestätigt worden. Das Exposure zu Risiken aus Naturkatastrophen im XL Segment habe seit der Übernahme der XL Group in 2018 um 50% reduziert und die Schaden-Kosten-Quote auf 95,8% in H1 2021 (H1 2020: 99,7%, bereinigt um Covid-19 Effekte) verbessert werden können. Des Weiteren sollten trotz des Anstiegs der Annahmen für Gesamtschäden durch die Überflutungen in Deutschland die Schadenszahlungen der AXA auf ebenfalls EUR 400 Mio. begrenzt sein. Der Rest werde durch die Rückversicherung abgedeckt.Das Umsatzwachstum, bereinigt um Währungseffekte, sei auch nach dem dritten Quartal bei +7% im Jahresvergleich geblieben (EUR 76 Mrd., +4% inkl. Währungseffekte) und sei von allen Segmenten unterstützt worden. Vor allem, wie schon im Vorquartal, von "Leben & Sparen" (+12%) und "Asset Management" (+17%). Die Solvenzquote habe sich größtenteils stabil bei 214% (H1 212%) gehalten, der leichte Anstieg sei durch die operative Entwicklung und Marktbewegungen unterstützt gewesen, während die Dividendenzahlung etwas kompensierend gewirkt habe.AXA habe ebenfalls angekündigt ein Aktien-Rückkaufprogramm zu starten und die zurückgekauften Aktien einzuziehen. Das Volumen des Programms betrage bis zu EUR 1,7 Mrd. (2,8% der Marktkapitalisierung). Zusätzlich wolle AXA ein weiteres Rückkaufprogramm im Jahr 2022 starten, um Aktien im Volumen von EUR 0,5 Mrd. zurückzukaufen, was sich ebenfalls unterstützend auswirken sollte.Auf der ESG Front habe das Management angekündigt, ab 2023 nicht mehr in neue Ölexplorationsprojekte zu investieren bzw. diese zu versichern. Die Strategie ziele darauf ab, mit betroffenen Ölunternehmen zusammenzuarbeiten und mittel- bis langfristig nur Akteure mit weitreichenden und glaubwürdigen Umstellungsstrategien im Portfolio zu haben. Der Versicherer beabsichtige außerdem, sein Investitions- und Versicherungsengagement im Bereich der "unkonventionellen" Exploration (Schieferöl, Teersand etc.) und Produktion zu reduzieren bzw. strengere Kriterien zu implementieren. Ebenfalls sei das Ziel, EUR 24 Mrd. in grüne und kohlenstoffarme Energie bis 2023 zu investieren, auf EUR 26 Mrd. erhöht worden.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, erhöhen ihr Kursziel von EUR 26,50 auf EUR 28,50, aufgrund einer Erholung der Multiplikatoren von Vergleichsunternehmen und bestätigen gleichzeitig ihre "Kauf"-Empfehlung für die AXA-Aktie. (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.