Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (09.01.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Das Wertpapier sei auch nach dem Investorentag (28.11.) ein Underperformer gegenüber dem europäischen Versicherungssektor geblieben (seit 28.11.: -10%, Stoxx Europe 600 Insurance absolut: -6%; auf 12-Monatssicht: -26%, rel. ggü. Stoxx Europe 600 Insurance: -15 Prozentpunkte). Dies lasse sich aus Sicht des Analysten vor allem auf die zum damaligen Zeitpunkt (05.03.2018) überraschende Übernahme der im Sacherst- und rückversicherungsgeschäft tätigen XL Group zurückführen (Kursreaktion: -10%). Diese Underperformance habe die Aktie im Laufe des letzten Jahres nicht abbauen können und auch die auf dem Investorentag vorgestellte zweite Phase der Mitte 2016 vorgestellten Strategie "Ambition 2020" scheine die Investoren bisher nicht zu überzeugen.Der Fokus solle dabei vor allem auf die Integration der XL Group (jährliche Kostensynergien von 0,3 Mrd. USD vor Steuern) gelegt werden. Die Übernahme der XL Group habe die Ertragsbasis von AXA zwar nachhaltig verändert (Anteil Sachversicherungsgeschäft aktuell: 50% (vorher: 39%)) und somit die Abhängigkeit von der Entwicklung der Kapitalmärkte abgebaut. Jedoch bleibe die Frage offen, ob es AXA gelinge, im hart umkämpften und zuletzt deutlich von Naturkatastrophen belasteten Sachversicherungsgeschäft ein nachhaltiges Ergebniswachstum zu erzielen.Der Analyst habe in seiner EPS-Schätzung für 2018 jetzt die angekündigte Goodwill-Abschreibung (3 Mrd. Euro) auf den verbliebenen Anteil an der US-Tochter AXA Equitable Holdings (59,3%) berücksichtigt (1,17 (alt: 2,35) Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2018 erwarte er unverändert bei 2,40 Euro. Seine Schätzungen für 2019 (berichtetes EPS: 2,67 Euro; bereinigtes EPS: 2,56 Euro) würden unverändert bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AXA-Aktie: