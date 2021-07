7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (13.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) weiterhin zu kaufen.Für Q1 seien nur Umsatz und Solvabilität veröffentlicht worden, welche auf eine stabile Entwicklung für H1 hindeuten würden. Die Umsatzerlöse seien mit EUR 30,7 Mrd. (-3% im Jahresvergleich, +2% auf vergleichbarer Basis) etwas unter dem Konsens geblieben und das Segment AXA XL zeige ein Wachstum von +4% auf EUR 6 Mrd., welches ebenfalls leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Laut Management sei AXA XL weiterhin auf dem Weg, das Gewinnziel in Höhe von EUR 1.2 Mrd. zu erreichen - trotz einer höheren Belastung durch Naturkatastrophen (Wintereinbruch in Texas). Nach einer schwachen Ergebnisentwicklung der XL-Sparte in den letzten Jahren, könnte in diesem Jahr ein Turnaround erzielt werden, welcher aus Sicht der Analysten noch nicht vollständig eingepreist sei.Die Umsätze in Frankreich und Europa seien im Vergleich zum Vorjahr weitgehendstabil, da das Wachstum in der Krankenversicherung und in der Schadenversicherung durch niedrigere Umsätze in der Lebensversicherung kompensiert werde.Die Solvency-II-Quote habe zuletzt bei 208% gelegen und die Analysten würden von einer weiteren Verbesserung im zweiten Quartal ausgehen, da sich der Verkauf der belgischen Axa Bank Belgium und die im April aufgenommene nachrangige Verschuldung in Höhe von EUR 1 Mrd. positiv auswirken sollten.AXA habe eine ca. 50% Exposure zum Schaden-/Unfallsegment, ähnlich wie andere Kompositversicherer (z.B. Allianz), handle jedoch mit einem KGV von 7,5x (vs. 10x für Vergleichsunternehmen), was auf einen ca. 25% Abschlag hindeute.Nachhaltigkeit stehe hoch auf der Prioritätenliste. Derzeit versichere AXA keine Projektemit einer Produktion von mehr als 20 Mio. Tonnen Kohle pro Jahr oder über 30% der Einnahmen aus kohlebasierten Aktivitäten. Das Unternehmen habe die Versicherung von Kohle schon im Jahr 2017 eingestellt und strebe einen vollständigen Ausstiegaus kohlebezogenen Projekten in der OECD bis 2030 und weltweit bis 2040 an. Erstkürzlich sei der Energieriese RWE als Kunde aufgegeben worden, mit der Begründung, dass dessen Kohleaktivitäten zu groß seien. Der Versicherer habe das Ziel bis 2023 nachhaltige Investitionen auf EUR 24 Mrd. zu verdoppeln und in Bereiche wie erneuerbare Energien, Wasseraufbereitung und sauberen Transport zu investieren.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, verringern ihr Kursziel von EUR 27,50 auf EUR 26,50, aufgrund einer niedrigen Multiplikatoren-Bewertung, bestätigen aber gleichzeitig ihre Kaufempfehlung für die AXA-Aktie. (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen