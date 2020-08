Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:

17,842 EUR +2,69% (11.08.2020, 16:17)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

17,834 EUR +2,83% (11.08.2020, 16:37)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (11.08.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) von 20 auf 19,50 Euro.Die vom französischen Konzern veröffentlichten Halbjahreszahlen hätten keine große Überraschung dargestellt und hätten ihn mit seinen im Frühjahr deutlich reduzierten Schätzungen bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nicht wirklich überraschend sei auch die Rücknahme der für Q4/2020 in Aussicht gestellten Dividendenzahlung von 0,70 Euro je Aktie gekommen. Sack gehe davon aus, dass sich die Regulierungsbehörden vor dem Hintergrund der Corona-Krise europaweit die Dividendenvorschläge der Versicherer genauer ansehen dürften. Insofern rechne frühestens ab 2022 mit einer Normalisierung der Ausschüttungen auf Vor-Corona-Niveau. Angesichts der bestehenden Risiken, die durch zusätzliche Großschadenereignisse wie der angelaufenen Hurrikansaison nicht geringer geworden seien, dürfte das Kurspotenzial weiter begrenzt sein.Volker Sack, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für AXA-Aktie bestätigt und das Kursziel von 20 auf 19,50 Euro reduziert. (Analyse vom 11.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AXA-Aktie: