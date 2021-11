Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

25,80 EUR -1,53% (26.11.2021, 08:48)



XETRA-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:

25,60 EUR -2,29% (25.11.2021)



ISIN AUTO1 Group-Aktie:

DE000A2LQ884



WKN AUTO1 Group-Aktie:

A2LQ88



Ticker-Symbol AUTO1 Group-Aktie:

AG1



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (26.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Autohändlers AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Am 4. Februar habe Partystimmung an der Frankfurter Börse geherrscht: Der Gebrauchtwagenhändler AUTO1 habe im Jahr 2021 als erstes Unternehmen den Sprung auf das Börsenparkett gewagt. Bereits der erste Kurs habe um satte 45 Prozent über dem Ausgabepreis von 38 Euro gelegen. Noch am ersten Handelstag sei die Aktie auf ein Rekordhoch bei 56,80 Euro gestiegen. Im Anschluss sei es zur Katastrophe gekommen.Bereits am dritten Handelstag seien die Papiere des Gebrauchtwagenhändlers, der sich mit einem vollständig digitalen Kaufprozess und einem Arbitrage-Ansatz von der Konkurrenz abheben wolle, kurzzeitig unter die 50-Euro-Marke gefallen. Die Talfahrt habe sich seitdem, von kurzweiligen Gegenbewegungen abgesehen, konstant fortgesetzt: Mitte Mai habe der Kurs die 40-Euro-Marke durchbrochen, im Juni seien die Papiere erstmals unter 35 Euro gefallen. Am Donnerstag habe die Aktie ein neues Rekordtief bei 25,20 Euro markiert. Wann die Papiere erstmals unter 25 Euro notieren würden, scheine damit nur noch eine Frage der Zeit.Denkbar schlecht falle dementsprechend die bisherige Performance aus: Gemessen am heutigen Schlusskurs von 25,60 Euro habe die AUTO1-Aktie gegenüber dem Ausgabepreis von 38 Euro rund 33 Prozent eingebüßt. Vergleichen mit dem Rekordhoch von 56,80 Euro stehe ein Verlust von knapp 55 Prozent zu Buche.Aus Sicht des "Aktionär" ist die Aktie derzeit kein Kauf, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 25.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link