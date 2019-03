XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,9 Milliarden Euro (Stand: April 2018).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de. (27.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Beteiligungsunternehmens AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.Das Beteiligungsunternehmen habe heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 publiziert. Das Zahlenwerk sei wenig überraschend, es bestätige die bereits vorgelegten vorläufigen Zahlen. Wichtiger für den Kurz seien auf kurze Sicht aber die Exit-Verhandlungen.AURELIUS habe im Geschäftsjahr 2018 einen Konzerngesamtumsatz von 3,78 Mrd. Euro verbuchen können. Im Vorjahr seien es 4,05 Mrd. Euro gewesen. Der annualisierte Konzernumsatz habe 3,82 Mrd. Euro betragen, nach 3,26 Mrd. Euro im Jahr 2017.Insgesamt habe das Unternehmen ein operatives EBITDA in Höhe von 103,0 Mio. Euro und damit ein Ergebnis im Rahmen der abgegebenen Prognose erreichen können. Das Gesamt-EBITDA habe mit 94,4 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 627,7 Mio. Euro gelegen. Das habe einerseits mit den Übernahmen zu tun: 2018 seien 84,4 Mio. Euro an Erträgen aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung (bargain purchase) aus den in 2018 erworbenen Unternehmen enthalten. 2017 seien es 447,1 Mio. Euro gewesen. Aus Unternehmensverkäufen seien Ergebnisbeiträge in Höhe von 6,5 Mio. Euro (2017: 193,9 Mio. Euro ) erreicht worden.Zum 31. Dezember 2018 habe der Net Asset Value des AURELIUS Portfolios 1,40 Mrd. Euro betragen, sodass sich der Wert gegenüber dem Septemberausweis (1,37 Mrd. Euro) leicht verbessert habe. Wie bereits bekannt sei, solle zur HV am 19. Juli die Ausschüttung einer Basisdividende von 1,50 Euro/Aktie beschlossen werden. Zusätzlich zur Basisdividende schütte AURELIUS bei erfolgreichen Unternehmensverkäufen eine sog. Partizipationsdividende an die Aktionäre aus. Sollten bis zum Tag der ordentlichen Hauptversammlung weitere Beteiligungsverkäufe realisiert werden, so werde hierfür eine anteilige Partizipationsdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Konzernunternehmen hätten im Geschäftsjahr 2018 deutlichweiterentwickelt werden können, einige bereits bis zur Exitreife. Entsprechend blicke der Vorstand positiv auf das laufende Geschäftsjahr 2019, in dem mehrere lukrative Verkäufe erwartet würden. Darüber hinaus rechne der Vorstand noch mit mehreren Zukäufen in 2019.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AURELIUS-Aktie: