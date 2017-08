Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

50,32 EUR +1,57% (01.08.2017, 12:09)



ISIN AURELIUS-Aktie:

DE000A0JK2A8



WKN AURELIUS-Aktie:

A0JK2A



Ticker-Symbol AURELIUS-Aktie:

AR4



Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 25 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro (Juni 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de (01.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktie für mutige Anleger absolut kaufenswert! AktienanalyseLaut Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) für mutige Anleger absolut kaufenswert.AURELIUS habe heute die bestehende News bestätigt: SECOP sei endgültig verkauftworden. AURELIUS habe 185 Mio. Euro erlöst - das eingesetzte Kapital habe sich somit verelffacht.Der Aktienprofi bespreche den Chart der AURELIUS-Aktie. Er verweise auf den massiven Absturz im April, nach der Short-Attacke von Gotham City, u. a. auch mit Hinblick auf SECOP, die man mit 90% weniger an Wert taxiert habe. Zudem sei vor einigen Tagen der Verkauf von Getronics mit dem 18-fachen des eingesetzten Kapitals abgeschlossen worden. Insofern laufe es nach Ansicht des Börsenexperten bei AURELIUS. Natürlich sei das Thema der Short-Attacken bei AURELIUS nach wie vor präsent, aber man werde wahrscheinlich eine Dividende von 5 Euro je Aktie für das laufende Jahr ausschütten können, was einer Dividendenrendite von etwa 10% entspreche. Insofern sei die AURELIUS-Aktie, gerade für Dividendenjäger, hoch interessant. Bis zu der Hauptversammlung, wo noch die eine oder andere Firma verkauft werden könnte, gebe es noch zehn bis elf Monate Zeit. Die Dividende könnte also noch höher als die 5 Euro werden, glaube der Aktienprofi. Fundamental seien höhere Kurse bei der AURELIUS-Aktie durchaus gerechtfertigt.Für mutige Anleger ist die AURELIUS-Aktie absolut kaufenswert - man muss natürlich jeder Zeit bereit sein, eine Short-Attacke auszusitzen, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.08.2017)Börsenplätze AURELIUS-Aktie:XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:50,42 EUR +1,29% (01.08.2017, 11:56)